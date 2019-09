CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La minaccia sovranista resta ed è forte. L'Europa non può continuare come prima solo per aver evitato la debacle alle elezioni di maggio e festeggiato l'uscita dei sovranisti dal governo italian. Urge un cambio di direzione e «il necessario riesame delle regole del Patto di stabilità può contribuire a una nuova fase» dove l'Italia deve avere un ruolo di primo piano. Sergio Mattarella parla chiaro e forte nel messaggio inviato al Forum di Cernobbio. Bruxelles e Berlino i veri destinatari di un ragionamento sentito altre...