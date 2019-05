CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La guerra atomica esplosa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non lascia indifferente il Quirinale. Sergio Mattarella viene descritto preoccupato. Al Quirinale, con Salvini che fa sapere di essere determinato a licenziare dopo il voto europeo del 26 maggio il premier Giuseppe Conte, si cominciano poi a studiare mosse e timing per affrontare la probabile crisi.SITUAZIONE INEDITAA maggior ragione Mattarella affronterà la situazione che verrà a crearsi senza soluzioni precostituite. Il Presidente si porrà in una posizione...