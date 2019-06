CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La distanza tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è racchiusa in un ma e in un ovviamente. Appena sbarcato a Malta portando sulle spalle il nuovo, pesante, ultimatum dei partner europei e l'aut aut in direzione opposta di Matteo Salvini, il premier mette a verbale: «Abbassare le tasse è un obiettivo comune di tutto il governo, quindi anche mio. Ma, ovviamente, tenendo i conti in ordine...».La novità è che la posizione di Conte, determinato come ha detto più volte a non passare alla storia come il premier che ha portato...