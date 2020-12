IL RETROSCENA

ROMA L'ultimo post di Beppe Grillo - stavolta sul Mes - è, come al solito, volutamente ambiguo. Giunge sui social nel pieno dello scontro interno e a poche ore dal confronto nei gruppi parlamentari grillini in vista del voto del 9 dicembre sul Meccanismo Europeo di Stabilità giudicato dal comico «uno strumento inadatto e inutile».

Nulla dice però sul voto della prossima settimana attraverso il quale non si decide di attivare il Mes sanitario, ma di permettere a Giuseppe Conte di ratificare l'intesa già raggiunta sullo statuto che regola il Mes-bancario. Quindi non un siluro a Conte, come lo interpreta Nicola Morra e l'ala intransigente, anche perché - scrive Grillo - «ci ha già pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo più e più volte che disponiamo già di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc..) e dobbiamo saperle spendere». Poiché «non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli», è evidente come il comico riprenda la linea del premier e la dichiarazione di Luigi Di Maio al Tg1, «irresponsabile votare contro Conte», di fatto chiude la querelle sulle parole di Grillo.

Su questa linea si muove la diplomazia messa in atto da palazzo Chigi e dall'ala governativa del Movimento la quale ha dalla sua anche il Quirinale che, come accade ogni volta in cui la tensione supera il limite di guardia, ricorda a tutti che dopo l'attuale governo ci sono solo le elezioni. A meno che, qualcuno non abbia una maggioranza di riserva già pronta da tirare fuori dal cilindro. La crisi di governo, che si avrebbe se il 9 la mozione della maggioranza dovesse essere respinta, farebbe precipitare il Paese nel caos. Tra la pandemia, i piani del next generation Ue - tutt'ora segreti - da presentare e la legge di bilancio ancora ferma in Parlamento, si creerebbe il pasticcio perfetto il cui unico sbocco sarebbero le urne anticipate. Con il più che concreto rischio che ne uscirebbero pesantemente sacrificati il M5S e Forza Italia. Questi ultimi, dopo aver capovolto la posizione favorevole facendo esultare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono ora in affannosa ricerca di una soluzione che permetta a Silvio Berlusconi di non finire ai margini del Ppe compromettendo anche il rapporto con Angela Merkel.

La soluzione che permetta ai 5S di salvare il governo e a FI di salvare la faccia, sta tutta nelle mozioni che i due partiti stanno cercando di mettere a punto. I grillini per ribadire che il Mes all'Italia comunque non serve e che non verrà utilizzato, i forzisti per sostenere che il Mes bancario non va bene, ma che servono invece i 37 miliardi del Mes sanitario. Un equilibrismo complicato che alla fine porterà ognuno a votarsi la propria mozione di bandiera salvo poi permettere alla maggioranza di ricompattarsi e di far passare anche al Senato il via libera al nuovo statuto del Mes. Il tutto anche con qualche voto di FI, mentre i dissidenti grillini, destinati a ridursi dai 7-8 attuali, potrebbero assentarsi o votare spiegando di volersi «turare il naso» per evitare, come evoca il grillino Buffagni, che nasca un governo con Berlusconi e Gasparri.

Marco Conti

