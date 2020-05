IL RETROSCENA

ROMA L'obiettivo è muoversi nell'interesse del Paese. Nessuna intenzione di cadere nelle provocazioni, trattare continuamente, dar seguito a polemiche o inseguire giochi di palazzo su eventuali scenari futuri. Giuseppe Conte è deciso a non farsi logorare, a confrontarsi nel merito dei provvedimenti e anche se si registrano tensioni su diversi temi sul tavolo - perfino, riferiscono fonti della maggioranza, con il ministro Gualtieri sui tempi e l'impostazione del dl economico tira dritto.

Fa suo l'appello del Papa per la necessaria unità per il bene del popolo, è concentrato su quella che definisce la fase più difficile e delicata dell'emergenza sanitaria. Insomma non perde tempo in un braccio di ferro con Italia viva che giovedì lo ha invitato a scegliere quale strada percorrere, «perché se è quella populista noi non ci stiamo».

Concetti che ieri Renzi ha rilanciato, frenando però sull'acceleratore della crisi. Alla luce delle scuse del premier sui ritardi sulla liquidità alle imprese e sulle spiegazioni relative al Dpcm del 26 aprile. Spiegazioni che in realtà i renziani considerano insufficienti. In ogni caso per ora non c'è aria di rottura. Una tregua che però è messa a dura prova dallo scontro sul decreto legge da 55 miliardi e dalla volontà di Conte di non piegarsi alle pressioni sulle ripartenze. Da una parte la cautela del premier, dall'altra la voglia di Renzi di «non calpestare le libertaà» dei cittadini e l'invito a Conte a «pensare piuttosto al lavoro».

Ma le ipotesi di un governo Pd, di un esecutivo di unità nazionale, di un Conte ter sono spazzate via innanzitutto dalla pandemia. E poi perlomeno per ora dai numeri. «Non mi interessano deprimenti diatribe. Anticostituzionale è lasciare la gente sola», taglia corto Zingaretti. È vero che nei gruppi parlamentari dem c'è malessere perché si chiede al premier un maggiore confronto e non di andare avanti a colpi di task force e Dpcm, ma spiega per esempio il Pd Borghi «operazione di piccolo cabotaggio non hanno senso».

Anche Berlusconi frena. Ha spiegato ai suoi che mai andrà con il «governo delle sinistre» anche se in questo momento occorre «stringersi alle istituzioni», non fare polemiche. Un atteggiamento che fa irritare non poco Fratelli d'Italia e la Lega. Il Cavaliere ai coordinatori azzurri ha spiegato che FI, per la necessaria «responsabilità», sarebbe disponibile - se fosse necessario - ad entrare in un governo di larghe intese. Ma solo insieme a Meloni e Salvini e con la pregiudiziale che di Renzi non ci si può fidare, considerato lo strappo del patto del Nazareno sul Quirinale.

A far da scudo al premier, oltre al Pd c'è il Movimento 5 stelle. «Non è il momento della propaganda né di cavalcare le paure», osserva Di Maio che pur non esclude la possibilità di accelerare sulle riaperture. Renzi, pur abbassando i toni, comunque non è intenzionato ad arretrare. Vuole una vera svolta, che si mettano fondi sulla ripartenza, che si investa sul futuro e non su una politica assistenzialista. «Non sta a me decidere quale strada deve imboccare Conte. Se vuole fare politica con la P maiuscola noi ci siamo, altrimenti faremo un passo indietro», taglia corto.

Perché il piano B è quello dell'appoggio esterno, di uscire dalla maggioranza anche senza la costruzione di un'alternativa in Parlamento. È la tesi del bivio di Conte. Quel bivio che il presidente del Consiglio non considera minimamente nei suoi ragionamenti. Il suo convincimento è che nessuno farà cadere questa maggioranza e in ogni caso se qualcuno volesse farlo dovrebbe provarci in Parlamento. Le tensioni sono destinate a durare nel governo. Fino al 18 maggio difficile che ci siano terremoti. «Ma poi tireremo le somme», dicono i renziani.

