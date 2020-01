IL RETROSCENA

ROMA L'obiettivo dell'Italia nella crisi libica resta la creazione di una forza di interposizione che in qualche modo, sotto l'egida delle Nazioni Unite o dell'Europa, si metta in mezzo ai due principali contendenti e monitori il rispetto della tregua. In vista di questo, come raccontato tre giorni fa da questo giornale, il governo è pronto ad inviare nuovi soldati in Libia. Il premier Conte, parlando ieri al Cairo dopo l'incontro con il presidente egiziano Al Sisi, lo ha confermato, seppur con tutte le dovute cautele legate ad una situazione di tregua tutt'altro che stabilizzatasi.

«Non escludiamo affatto la possibilità - è la conferma che Conte fa dal Cairo - ne discuteremo a Berlino», «l'Italia è disponibile. Ma non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in un contesto di sicurezza e con un mandato chiaro». I nostri soldati potrebbero quindi partecipare ad un'operazione di peace monitoring, un monitoraggio del cessate il fuoco che verrebbe fatto sulla linea che divide le milizie del generale Haftar, da quelle del primo ministro libico Al Serraj. Anche di questo, e della dislocazione dei nostri militari nei vari scenari di crisi, parlerà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini alla commissioni di Senato e Camera. Attualmente la missione italiana è a Misurata, nata in epoca di lotta all'Isis, è dislocata a difesa dell'ospedale da campo e nel sostegno alla guardia costiera libica. Circa trecento uomini che potrebbero aumentare in presena di decisioni Ue o Onu. Anche di questi ha parlato al Copasir ieri il direttore dell'Aise Luciano Carta. L'opzione della missione Onu viene ritenuta praticabile dai nostri servizi di intelligence, anche se tutti sanno che per un via libera delle Nazioni Unite servirebbe il non scontato sì russo. La convocazione della Conferenza di Berlino - fatta dalla Cancelliera Merkel per domenica prossima, va comunque in direzione della linea italiana ma le incognite sono ancora tante. «L'Italia sta lavorando perché a parlare sia la diplomazia e tacciano le armi», ripete il presidente del Consiglio che domani sarà ad Algeri e che ieri sera ha riunito i capigruppo di maggioranza e opposizione e i presidenti di commissione, per informarli sui numerosi colloqui avuti sinora. «Non abbiamo agende nascoste, facciamo tutto alla luce del sole e non siamo disponibili a fornire armi», ha spiegato Conte che però non ha convinto l'opposizione se Lollobrigida (FdI) continua a definire «marginale» il ruolo dell'Italia.

L'incognita più forte è rappresentata dal generale Haftar che non ha ancora firmato la tregua che invece, a Mosca, ha sottoscritto Al Serraj. Il tentativo di Putin di arrivare a Berlino con i due contendenti che già si erano seduti allo stesso tavolo è fallito, e non è detto che ci si riesca domenica. Troppi sono gli sponsor che si agitano dietro all'uomo forte di Bengasi e al leader della Tripolitania, e tante le tribù e le milizie mercenarie armate sino ai denti dai signori della guerra che da anni fanno affari d'oro in Libia. Ma se Haftar rischia di essere un nodo per la Conferenza di Berlino, l'accordo che Al Serraj ha stretto con la Turchia rappresenta un gigantesco problema per l'Italia e anche per l'Europa che consegnerebbe ad Ankara un altro rubinetto di migranti oltre a quello balcanico e che frutta ad Erdogan 3 miliardi e mezzo l'anno. In ballo c'è il controllo del Mediterraneo - flussi migratori e terroristici - e delle sue potenzialità energetiche che passano anche per il gasdotto, frutto dell'accordo tra Israele, Grecia e Cipro, che dovrebbe arrivare sino ad Otranto.

