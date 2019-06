CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Isolata in Europa e sotto processo per i conti, l'Italia si prende una rivincita. Soprattutto, vince un delicatissimo test di affidabilità. Gli svedesi, alla vigilia del voto di Losanna, avevano giocato duro, rilanciando i dubbi sulla tenuta e sulla stabilità del governo giallo-verde e sottolineando quanto rischioso potesse essere affidare un'operazione dispendiosa come l'organizzazione delle Olimpiadi invernali a un Paese osservato speciale per deficit e debito. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, andato a in Svizzera...