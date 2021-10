Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA In ordine sparso vanno da molto tempo e non solo perché due partiti sono al governo mentre il terzo, all'opposizione, non ha remore nello sparare addosso a presunti e futuri alleati. Se poi anche Silvio Berlusconi - in veste di fondatore e padre nobile del centrodestra - si mette a dire ciò che pensa da sempre, e racconta al direttore de La Stampa che nè Salvini nè la Meloni possiedono il «quid» per fare il premier, la...