IL RETROSCENAROMA In ordine sparso. Sulla politica estera, sui migranti, sulla manovra di bilancio, persino sulle infrastrutture. Il vicepremier Matteo Salvini stringe intese con il gruppo di Visegrad, affossa la riforma del trattato di Dublino e la missione Sophia. Il suo collega Luigi Di Maio inorridisce per Orban, va in Egitto, attacca Bruxelles senza però chiudere la porta, nella speranza di essere ricambiato dalla Commissione al momento della presentazione della legge di Bilancio.Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri...