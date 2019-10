CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA In altri tempi un presidente del Consiglio sconfessato dal partito che lo ha espresso si sarebbe dimesso. La stramba alchimia che regola i rapporti tra esecutivo e maggioranza trasforma invece il tutto nell'ennesima pochade. Un braccio di ferro senza muscoli, visto che Luigi Di Maio non può rischiare l'ennesima caduta di governo e le urne, mentre Giuseppe Conte non si è ancora costruito una forza parlamentare tale da potersi mettere in proprio.I TONIE così, dopo il rumore di spade, il vertice preteso da Di Maio sulla...