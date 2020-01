IL RETROSCENA

ROMA I venti di guerra in Medio Oriente, la crisi libica e soprattutto l'istinto di sopravvivenza, spingono Giuseppe Conte e i soci di maggioranza a riprendere in mano il dossier della verifica di governo. La sintesi verrà fatta dopo il voto in Emilia Romagna del 26 gennaio, intanto però Luigi Di Maio, Dario Franceschini e Roberto Speranza hanno ricominciato a parlare dell'ambizioso progetto dell'Agenda 2023. In più il premier, alla disperata ricerca di forze nuove in Senato, apre a Forza Italia. E la risposta è immediata: 4 senatori vicini a Mara Carfagna ritirano in extremis le firme per il referendum contro il taglio dei parlamentari che, sulla carta, potrebbe diventare un incentivo per le elezioni anticipate: fermare il taglio significherebbe andare a votare con 435 posti in più. Non pochi. E molto appetitosi.

Ma andiamo con ordine. Di buon mattino, in una intervista al Foglio, Conte serve su un piatto d'argento una vera e propria apertura a Forza Italia: «Si tratterebbe di un passaggio senz'altro significativo dal punto di vista politico». Naturalmente l'invito del premier non è rivolto a Silvio Berlusconi, aborrito dai 5Stelle al pari di Belzebù, ma a quei senatori e deputati che non ne vogliono sapere di morire salviniani. Mara Carfagna & c. appunto. Certo, molti forzisti corrono a dire che da loro non arriverà alcun soccorso al governo. Ma poco dopo, qualche minuto prima che vengano depositate le firme per promuovere il referendum contro il taglio dei parlamentari, 4 senatori responsabili vicini alla Carfagna e guidati da Massimo Mallegni, fanno mancare il quorum necessario.

È una blindatura evidente del governo, al di là delle dichiarazioni (ipocrite) a favore delle elezioni anticipate, in quanto Matteo Salvini ha messo in conto proprio la voglia di posti dei parlamentari uscenti per ottenere il voto al più presto. Tant'è che questa mattina, prima della scadenza del termine, potrebbero arrivare in aiuto del referendum «alcune firme leghiste», come fanno filtrare dall'entourage di Salvini. Si vedrà.

Nel frattempo, a dispetto delle voci che da giorni davano per rinviata la verifica a dopo le elezioni in Emilia Romagna, la maggioranza rosso-gialla ha di fatto avviato la... verifica. L'ha fatto, a sorpresa, in un vertice a palazzo Chigi inizialmente dedicato alla crisi in Libia e in Medio Oriente con Conte e Di Maio e poi allargato a Franceschini, Speranza, Paola De Micheli (Trasporti) e Roberto Gualtieri (Economia). Assente Italia Viva. Nell'incontro, che ha preceduto il Consiglio dei ministri, «si è parlato dei dossier aperti». A cominciare dalle concessioni autostradali e dalla prescrizione. Obiettivo: evitare nuove lacerazioni e fibrillazioni. Ma stabilendo che i passaggi formali della verifica, con il lancio dell'Agenda 2023 che dovrebbe dare un'anima e permettere un salto di qualità alla coalizione di governo, avverrà dopo che si conoscerà il destino di quella che è (finora) la Regione più rossa d'Italia: in caso di sconfitta ogni scenario, crisi inclusa, è infatti aperto.

Proprio per avere più chance di vittoria e tentare di oscurare Salvini che in Emilia è il vero front man (la candidata leghista Lucia Borgonzoni funziona di meno), la maggioranza cerca di rinviare il voto sul caso della nave Gregoretti della Giunta delle autorizzazioni del Senato previsto il 20 gennaio. «Fare diventare il leghista un martire a ridosso delle elezioni sarebbe un suicidio», spiega un ministro dem.

Alberto Gentili

