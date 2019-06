CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA I compiti a casa Giuseppe Conte deve mostrarli di averli fatti in tempo per il G20 di Osaka. Nella due giorni giapponese di venerdì 28 e sabato 29 il presidente del Consiglio ha a portata di mano il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, nonchè la cancelliera Merkel e il presidente francese Macron. Sponsor esterno il presidente Usa Donald Trump che un anno sembrava volersi impegnare nell'acquisto di debito italiano, ma che tifando per tutti gli exit, è in grado di tenere sotto pressione i vertici dell'Unione....