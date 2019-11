CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA I Cinquestelle hanno di fatto partorito cinque micro partitini e nella maggioranza siamo al turbo-caos. Tra i seguaci di Di Maio, i movimentisti del Dibba, i governativi filo-Conte, la sinistra di Fico e i nostalgici della Lega e della poltrona, a palazzo Chigi non sanno più con chi parlare.LA CONTASe poi si usa la piattaforma Rousseau come moneta da testa o croce, la sbandata è certa ed è probabile uscire fuori strada. La decisione di presentare propri candidati in Emilia Romagna e Calabria ha fatto alzare i livelli di...