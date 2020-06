IL RETROSCENA

ROMA «Ha fatto un buon lavoro e relazionerà». In una giornata uggiosa, Giuseppe Conte si sgranchisce le gambe uscendo da palazzo Chigi tra uno scroscio di pioggia e l'altro. Il primo pensiero è al pm di Bergamo, il secondo agli Stati generali che dovevano iniziare domani pomeriggio e che invece slittano perchè «la seduta inaugurale sarà sabato». All'appuntamento è stato comunque invitato, per lunedì, anche il top-manager che ha guidato la task force e che ha prodotto un centinaio di progetti per il Paese. Non spende molte parole il presidente del Consiglio su Colao e il suo gruppo di lavoro. Sbilanciarsi troppo, dopo le reazioni grilline, potrebbe innescare nuove polemiche dopo che si sono appena sopite quelle con il Pd.

I FOGLI

Il documento che dovrebbe contenere le linee guida per la ripartenza, è in via di limatura tra palazzo Chigi e il ministero dell'Economia a cui si deve il maggior apporto, visto che sarà in linea con il Piano Nazionale di Riforme (Pnr) che dovrà andare in consiglio dei ministri entro il mese e poi a Bruxelles. La serie di incontri con i ministri, iniziata il giorno prima, è proseguita per tutta la giornata di ieri. Uno ad uno hanno spiegato al presidente del Consiglio quali strumenti e iniziative sono necessarie per affrontare la ripartenza e su quale aspetto intervenire con riforme. Conte ha preso appunti, riempito una grande quantità di fogli, con l'intenzione di trasferire nel documento che verrà presentato agli Stati generali anche la sostanza dei faccia a faccia con i ministri.

A sgonfiare le gomme all'iniziativa di villa Pamphilj, oltre all'iniziale contrarietà del Pd, non contribuisce solo la tempestiva azione giudiziaria, ma anche il no del centrodestra ad andare in trasferta. Dopo lunga riunione a tre, è prevalsa la linea Meloni del nessun incontro fuori dalle tradizionali sede istituzionali. Un no che non aiuta quel dialogo e quella coesione nazionale sulla quale molto spesso si è speso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che considera l'iniziativa di Conte «giusta» proprio perchè tende a mettere insieme tutto il Paese.

Il problema per Conte è che l'iniziativa stenta a decollare, anche se in serata prova a convincere il centrodestra spiegando che villa Pamphilj «è la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Quindi invitarli lì per progettare il rilancio è un gesto di attenzione nei loro confronti, un luogo più istituzionale di questo non si può». In attesa di conoscere un calendario più dettagliato sugli incontri della prossima settimana, Conte si consola con i contributi stranieri. Per quindici minuti ciascuno Conte parlerà in streaming con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Kristalina Gheorghieva, direttrice del Fmi e il commissario Ue Paolo Gentiloni. Ancora non confermato il contributo della presidente della Bce Christine Lagarde. Con lunedì si dovrebbe entrare nel vivo con i rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni di categoria. Giornalisti e telecamere verranno tenuti lontani e non sembra previsto un collegamento neppure in streaming. Tutto un po' secretato, tranne la conferenza stampa che si terrà al termine anche se non si sa ancora quando finiranno.

Non c'è dubbio che questioni di tempo e scarso entusiasmo degli alleati hanno finito con il lasciare sulle spalle di Conte tutta la responsabilità sulla riuscita dell'iniziativa. «Da lunedì partirà il confronto con le parti sociali - spiega il premier - le parti migliori del Paese. Avremo tantissimi stakeholders». Ci crede molto Conte all'iniziativa anche se sottolinea che «a livello europeo hanno molto apprezzato questa nostra predisposizione a elaborare questo piano e che ci siamo messi subito a lavoro per elaborare progetti e riforme strutturali che faranno correre il Paese». Un «masterplan», lo definisce il ministro Gualtieri a Porta a Porta «in cui indichiamo gli obiettivi fondamentali dell'azione del governo dei prossimi anni». Sempre che la maggioranza non cambi.

Marco Conti

