IL RETROSCENAROMA «Governare, senza stare in perenne campagna elettorale». Giuseppe Conte ci riprova, e oggi alla Camera si presenta per il secondo discorso di fiducia nel giro di quattordici mesi. Da garante del contratto a garante della lealtà tra i componenti di una maggioranza diversa oltre che nei partiti - Pd e Leu al posto della Lega - nel metodo. Quindi, niente parole urlate, tweet e ultimatum e con la presidenza del Consiglio che torna ad essere ciò che prevede la Costituzione e non un semplice luogo di ratifica. Tanto per rendere...