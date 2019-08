CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Gli appassionati del pallottoliere sono tanti, specie a palazzo Madama dove vive una lunga tradizione di calcoli sbagliati, ma che il governo debba superare sul decreto sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171 voti incassati lo scorso anno dal governo Conte, ma ancora sufficiente a garantire una navigazione...