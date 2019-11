CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell'incontro con ArcelorMittal, è sceso apertamente in campo convocando Giuseppe Conte al Quirinale. Il capo dello Stato con il premier non ha fatto giri di parole: «Sono molto preoccupato per le sorti dell'ex Ilva. Non tocca a me dare indicazioni su come risolvere la questione, ma chiedo all'esecutivo di agire il più rapidamente possibile per trovare una soluzione...