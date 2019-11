CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA È l'ora più buia di Luigi Di Maio. Appena il leader M5S legge i risultati di Rousseau si sfoga con i suoi collaboratori più stretti, una ridotta di fedelissimi che lo seguono come un'ombra. E' appena uscito dal Cdm per andare in pasto alle telecamere e perde la pazienza: «Incredibile. Gli altri big del Movimento, da Taverna a Fico, mi hanno lasciato solo. Anche loro. Siccome era troppo impopolare dire quello che pensano tutti nessuno ha avuto il coraggio di uscire pubblicamente. Ma qui c'è in ballo anche il governo».Il...