IL RETROSCENA

ROMA E' ancora tutto da fare, l'accordo tra i rosso-gialli non è siglato e il patto di legislatura è completamente da scrivere. Eppure nell'ipotesi del Conte-ter, se Matteo Renzi non la farà saltare, i soci di maggioranza già cominciano a studiare la formazione della nuova squadra. Tra appetiti, diffidenze e veti reciproci.

Di fronte al ciclone-Renzi, che per sostenere Giuseppe Conte pretende «discontinuità» nei nomi e nel programma, non poche caselle cambieranno. Sempre se il Conte-ter nascerà davvero, il leader di Italia Viva chiederà la testa del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tra l'altro è anche capodelegazione dei 5Stelle al governo. Al suo posto fa filtrare tre profili tecnici: il costituzionalista Sabino Cassese, l'ex presidente della Consulta Marta Cartabia e il procuratore di Milano Francesco Greco. Ma dal fronte grillino si ipotizza che alla fine a via Arenula andrà il dem Andrea Orlando, già in passato Guardasigilli.

In più, dato che da mesi il senatore di Rignano critica l'impostazione data al Recovery Plan, Italia Viva vorrebbe silurare il responsabile dell'Economia: il dem Roberto Gualtieri, suggerendo Ernesto Maria Ruffini (direttore dell'Agenzia dell'Entrate). Il titolare del Mef è però stato blindato dal capo degli Industriali Carlo Bonomi e un ministro del Pd mette a verbale: «Siccome è Renzi a volerlo cacciare, a maggior ragione Roberto è da considerarsi inamovibile». «Anche perché», riconosce un esponente grillino, «Gualtieri ha fatto bene sul Recovery Plan e sarebbe un errore interromperne il lavoro».

Italia Viva, che vorrà far valere «la forza dei numeri in Parlamento, il Cencelli è una cosa seria...», dice un renziano di rango, punta su 3-4 dicasteri. Uno per Teresa Bellanova, che Renzi vorrebbe al Lavoro al posto della 5Stelle Nunzia Catalfo. Un altro per Ettore Rosato che potrebbe andare alla Difesa, spingendo il dem Lorenzo Guerini verso il più prestigioso dicastero degli Interni. Ma Guerini vorrebbe restare dov'è per continuare il lavoro avviato. E questa posizione troverebbe concorde il Quirinale, favorevole a garantire continuità al vertice della Difesa.

Renzi vorrebbe, poi, dare una poltrona per Maria Elena Boschi nonostante la proteste grilline: lo Sviluppo economico (in sostituzione del 5Stelle Stefano Patuanelli), in modo da avere voce in capitolo sul Recovery Plan. Su questo incarico però ha messo gli occhi anche il Pd e potrebbe prenderlo Orlando se non andasse alla Giustizia. In più, se ci scappa il quarto dicastero, il leader di Italia Viva vorrebbe Luciano Nobili all'Agricoltura, mentre Luigi Marattin potrebbe essere proposto come viceministro all'Economia.

C'è fermento anche tra i dem. Da tempo il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, è indicato come probabile successore di Paola De Micheli alle Infrastrutture e Trasporti. Il dicastero potrebbe essere però spacchettato, portando Delrio al Trasporti e il grillino Stefano Buffagni alle Infrastrutture. O viceversa. In corsa anche Andrea Marcucci che vorrebbe soffiare il Lavoro alla Bellanova. Soluzione su cui spinge il Pd per avere a palazzo Madama un capogruppo «più organico» con la linea del Nazareno.

RESTA LA SQUADRA-COVID

E mentre Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni) con ogni probabilità resteranno al loro posto per garantire continuità nella gestione delle misure anti-Covid, sono previste numerose sostituzioni nella squadra 5Stelle. Luigi Di Maio a parte (Esteri), rischiano tutti. O quasi. Tanto più che c'è chi pensa di dare una poltrona ad Alessandro Di Battista per sedare la fronda anti-Renzi e non spaccare il Movimento. L'ipotesi: l'Innovazione al posto di Paola Pisano o l'Ambiente in sostituzione di Sergio Costa. In uscita sono dati, oltre alla Catalfo e Pisano, Fabiana Dadone (Pubblica amministrazione), Vincenzo Spadafora (Sport) e soprattutto Lucia Azzolina (Scuola). Impossibile, al momento, fare i nomi dei sostituti: usciranno fuori dalla maionese impazzita del MoVimento, dove vengono candidati Francesco D'Uva o Giancarlo Cancellieri al Sud al posto del dem Beppe Provenzano. E Carla Ruocco, vicina a Beppe Grillo, per il Lavoro in competizione con Marcucci.

Un capitolo a parte merita palazzo Chigi e il vertice di governo. Se Conte riuscirà davvero a fare il tris, non è escluso che venga affiancato da due vicepremier. Uno del Pd: Dario Franceschini che conserverebbe la Cultura. Un altro grillino: Di Maio. Una soluzione che porterebbe a una sorta di commissariamento e per questo invisa all'avvocato. Più probabile l'ingresso del pontiere dem Goffredo Bettini alla presidenza del Consiglio. C'è chi dice in sostituzione del 5Stelle Riccardo Fraccaro, altri invece suggeriscono la pista di una coabitazione. Non con Fraccaro però, dato in uscita, ma con Patuanelli molto stimato da Conte.

Alberto Gentili

