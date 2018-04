CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Dall'«indecoroso balletto tra Di Maio, Salvini e Berlusconi», come lo definisce Federico Fornaro (Leu), si uscirà in qualche modo tra un paio di giorni quando Sergio Mattarella assumerà l'iniziativa promessa, e forse anche minacciata. Una mossa per superare lo stallo che, per come si sono messe le cose, partiti e leader sembrano quasi evocare nella speranza che sia il capo dello Stato a levarli dall'impaccio di veti e contro-veti che rendono impossibile la formazione di una maggioranza e di un governo.L'USOUna sfida ad...