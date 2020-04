IL RETROSCENA

ROMA Dal «no Mes, sì Eurobond», Giuseppe Conte è passato al «sì Eurobond e Mes vediamo». Un passettino che non permette ancora agli investitori di considerare l'Italia dentro il recinto delle decisioni che prenderà il Consiglio europeo della prossima settimana e gli effetti di questa incertezza si riflettono sullo spread ancora molto alto.

LA TENSIONE

Il tentativo del presidente del Consiglio di mettere a tacere le polemiche tra Pd e M5S, divampate dopo alcune dure prese di posizione dei grillini contro il Fondo salva-Stati (Mes), è riuscito a metà. Conte ha sostenuto che è inutile dibattere ora di uno strumento che si annuncia diverso e senza le condizionalità del passato, ma di cui non si conoscono ancora i meccanismi dell'utilizzo. Ed è sui dettagli che il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intendono lavorare poiché dire condizioni zero potrebbe non bastare se non si valutano anche i passaggi futuri. A Conte spetta quindi il compito di strappare al Consiglio Ue del 23 la rassicurazione politica che non ci saranno nel Mes - come proposto dai ministri dell'economia e delle finanze - le condizionalità a suo tempo applicate alla Grecia. Al titolare di via XX spetterà poi la responsabilità di lavorare nel dettaglio sui testi del regolamento che l'Eurogruppo dovrà mettere nero su bianco. Un consiglio di «guardare con esasperata attenzione com'è la situazione delle condizionalità», arriva anche dall'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che però - anche se ci fossero zero condizioni - si mostra scettico sulla possibilità di M5S, Lega e FdI di «cambiare le posizioni ufficiali» perché «loro hanno creato coi social media, negli ultimi sei mesi, il mostro Mes».

Soddisfatto per la correzione di rotta data da Conte è il Pd. Per il ministro Dario Franceschini, che sulla questione ha avuto più di una discussione con il premier e i colleghi M5S, «è giusto e corretto» «vedere come uscirà (il Mes dalla riunione del 23 ndr), anziché discutere preventivamente».

Invertire la narrazione non sarà comunque facile anche se tra i dem c'è chi sostiene che si dovrà cambiare anche il nome perchè senza condizioni è «tutta un'altra cosa». Mes o Nuovo-Mes che sia, il passaggio non sarà indolore perché anche la parte più avveduta del M5S non sembra scalfire le convinzioni dell'ala più dura del Movimento. Il ministro Patuanelli ieri, dopo aver ribadito il no al Mes così com'è, ha sostenuto - arrampicandosi un po' sugli specchi - che «se pensiamo che sia un salvadanaio e possiamo romperlo e prendere soldi allora abbiamo rotto il Mes». Che equivale forse a prepararsi nel sostenere che ora il Nuovo Mes è accettabile proprio perchè - grazie a Conte - lo abbiamo rotto e rifatto.

In attesa che ciò avvenga, nel Movimento la numerosa componente euroscettica continua a puntare i piedi e arriva a chiedere che il Mes non entri nemmeno nel pacchetto degli strumenti che verrà discusso al Consiglio Ue della prossima settimana. Quando Alessandro Di Battista dice di augurarsi che il Mes «esca fuori dal tavolo», si sovrappone alla linea espressa da Giorgia Meloni. FdI e Lega continuano infatti a sfidare il governo sull'utilizzo del Fondo, segnando una frattura con Forza Italia destinata a non ricomporsi facilmente quando ci sarà il passaggio parlamentare promesso da Conte. Anzi, il centrodestra rischia di spaccarsi prima, o insieme, della maggioranza se al Senato Roberto Calderoli, come annunciato, presenterà una mozione che dice «no al Mes».

Mentre l'Italia vede gonfiarsi il suo debito pubblico - le previsioni parlano per fine anno di 160% sul Pil - è la rete della Bce che contiene l'aumento dello spread mentre il confronto politico domestico indebolisce i margini di Palazzo Chigi nel negoziato. La mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, che ha chiesto scusa all'Italia per aver inizialmente sottovalutato gli effetti della pandemia, offre un'immagine diversa dell'Europa da quella raccontata dai sovranisti su social e tv. Ma le parole della presidente tedesca della Commissione parlano anche i paesi, come Olanda, Austria e Finlandia, che continuano ad opporsi ai Recovery bond sui quali l'Italia non molla forte anche della sponda francese e iberica.

IL DATO

Spuntare qualche certezza in più sui tempi e sulle modalità e quantità di emissione dei Recovery bond, sarebbe per Conte un successo non da poco che potrebbe ammorbidire anche gli intransigenti del Movimento 5S ai quali ieri parlava Roberto Fico nell'intervista rilasciata a Vista: «Voglio tranquillizzare tutti: il Mes che abbiamo conosciuto per la gestione delle crisi greca non verrà mai usato in questo modo dal nostro Paese». Sul NuovoMes, invece, l'appuntamento che il presidente del Consiglio ha dato è in Parlamento, ovviamente dopo la riunione del Consiglio Ue.

Marco Conti

