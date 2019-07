CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Così non è possibile andare avanti, non ci sono le condizioni». Matteo Salvini, al termine del vertice-flop sull'autonomia differenziata, è furioso. Prima di lasciare palazzo Chigi confida la sua rabbia a Giancarlo Giorgetti che già da tempo avrebbe archiviato (con sollievo) il governo giallo-verde. Eppure, al di là delle parole ultimative che adombrano la possibilità di una crisi, e che servono anche per tentare di mettere la sordina all'inchiesta sui presunti fondi di Mosca alla Lega, il vicepremier non ha...