IL RETROSCENA

ROMA «C'è un giudice a Catanzaro», esultano dalle parti del governo. La sentenza del Tar infatti dà nuova forza all'esecutivo per frenare le spinte dei governatori che da quando è scoppiata l'emergenza, tra annunci quotidiani e minacce di ordinanze illustrate alla stampa, provano la grande fuga. Al contrario, lo stop del Tribunale amministrativo di Catanzaro alle disposizioni di Jole Santelli in materia di riaperture di bar e ristoranti serve a Palazzo Chigi a rafforzare un principio messo nero su bianco dai giudici. Ovvero, come scrivono nel dispositivo della sentenza, «spetta al presidente del Consiglio individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall'art. 3». Dunque, possono, semmai, inasprire i provvedimenti contenuti nel Dpcm, ma non allentarli. È vero però che il governo negli ultimi giorni ha vissuto momenti di vera e propria ansia.

LO PSICODRAMMA

Se il Tar avesse dato ragione a sorpresa alla Calabria per un cavillo, ma anche se avesse rinviato la decisione, si sarebbe creato un effetto emulazione. «Devastante», dicono dal governo. Con la Toscana pronta ad anticipare le riaperture delle attività commerciali non alimentari già da domani. Un caos normativo che avrebbe costretto il ministro Francesco Boccia ad attivare i poteri sostitutivi. Una possibilità, raccontano i suoi collaboratori, che in questi ultimi giorni non ha mai escluso, ma che ha evitato di usare per non arrivare a uno strappo clamoroso con gli enti locali. Di sicuro, l'Avvocatura dello Stato era già stata allertata in vista di questo possibile scenario.

«Ma io preferisco la strategia del dialogo e della mediazione», ha detto Boccia a chi con lui ieri ha tirato un sospiro di sollievo davanti alla sentenza del Tar calabrese.

Ma bisogna fare un passo indietro e tornare a venerdì sera, la vigilia di questa sentenza fondamentale. Nel dubbio e nell'attesa Boccia ha inviato una lettera al presidente della conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini per estendere a lui e «a tutti gli altri presidenti» l'invito «a dare assicurazione che non verranno disposte aperture in assenza dell'individuazione dei predetti protocolli».

Ovvero quelli che il governo sta scrivendo in vista del 18 maggio per la sicurezza dei lavoratori «attraverso apposite linee guida dell'Inail e del comitato scientifico». Un modo per dissuadere appunto i presidenti che da giorni continuano ad annunciare l'anticipo della ripartenza. Dimenticando - come si legge nella lettera di Boccia inviata venerdì ai presidenti - che «i luoghi di lavoro devo assicurare la massima tutela dei dipendenti e dei soggetti terzi al fine di evitare di diventare nuovi e pericolosi veicoli di diffusione dell'epidemia».

A ormai una settimana dal secondo gradino della Fase 2 l'unico vero caso rimasto senza soluzione è quello di Bolzano, ma sulla provincia autonoma dovrebbe essere la Corte costituzionale a dire l'ultima parola. E quindi anche l'impugnazione dell'esecutivo rischia di ricevere una risposta quando ormai sarà superata la finestra del 18 maggio.

Le tensioni tra Roma e i territori che hanno puntellato la gestione di questa emergenza «sta per vivere però un altro grado di responsabilità». Tra otto giorni infatti, lo Stato continuerà a vigilare, ma come ripete Boccia «smetterà anche di fare la chioccia». E saranno dunque i vari governatori alla luce di parametri e condizioni molto rigide a prendersi le responsabilità delle fughe in avanti. O, peggio ancora, di un possibile ritorno del virus.

Simone Canettieri

