IL RETROSCENA

ROMA Avrebbe voluto tutti gli alleati del centrodestra al suo fianco, a Catania, il leader della Lega. Invece, Matteo Salvini si sente solo in occasione del Grande Evento di questa settimana. O almeno non si sente fisicamente spalleggiato dai berlusconiani e dai melonisti nella kermesse organizzata dalla Lega per dare manforte a Salvini, da giovedì a sabato e gli alberghi catanesi sono già pieni di prenotazioni targate lumbard, quando Salvini dovrà presentarsi il 3 ottobre davanti ai giudici per il processo sulla nave Gregoretti per sequestro di persone.

I leghisti ci saranno in massa, ma gli altri no. Ecco, più volte in queste ore si sta sfogando il leader che parla di Catania nel prossimo weekend come «capitale della libertà dove affronteremo tantissimi temi, dall'ambiente al lavoro, dalla lotta alla mafia alla salute». Lamenta Salvini che gli alleati non gli fanno da sponda in questa battaglia contro l'aggressione giudiziaria che, secondo lui, è una sorta di soluzione finale politica contro il capo del centrodestra. «Ognuno fa le sue scelte - è il suo mood - ma è importante la condivisione delle battaglie in certi momenti importanti».

E proprio per questo vorrebbe i berlusconiani al suo fianco e anche il resto della compagnia. «Sarebbe l'occasione - dice ai suoi - di far vedere che la nostra coalizione è unita, e non c'è tema che ci appartenga di più, come sa bene Berlusconi, che questo della giustizia giusta».

SOTTO TIRO

L'ira di Salvini? Piuttosto sembra amareggiato: «Ma io vado avanti». Avanti tutti insieme sarebbe meglio, però. E se da giovedì i big del Carroccio - che ha chiamato a raccolta tutti i suoi parlamentari nazionali e europei a Catania - saranno alloggiati all'Hotel Majestic, a piazza Verga, proprio di fronte al palazzone del tribunale, gli azzurri se ne resteranno al di qua dello Stretto. Confermando un po' i sospetti di Salvini che si sente sotto tiro dall'indomani delle Regionali: «Si vuole aggregare un centro gregario della sinistra». Così in casa Lega si legge la voglia di proporzionale che attraversa il partito berlusconiano, a cui anche il Cavaliere potrebbe dare il suo assenso per rendere il partito azzurro, sia pur ridotto ai minimi, ago della bilancia e forza capace di aggregarsi indifferentemente o con la destra o con la sinistra. Come dice del resto l'azzurro Osvaldo Napoli, uno dei meno leghisti: «Il centro deve trovare la sua autonomia».

E comunque, lo sfogo salvinista su Catania va oltre Catania ed è riassumibile così: «Noi siamo il partito che ha preso più voti alle Politiche del 2018 e quelle valgono. Chi ha più voti guida l'alleanza e invece qui a ogni giorno è un tormentone perché non si vuole più riconoscere questo». Il vuoto del centrodestra alla kermesse siciliana sarebbe figlio anche di questa situazione. La fronda filo-leghista in Forza Italia però non ci sta e il senatore Francesco Giro lancia un appello agli azzurri: «Io a Catania ci sarò e dovremmo esserci tutti. I post-comunisti vogliono eliminare Matteo per via giudiziaria come hanno cercato di fare con il Cavaliere. Ecco perché, invece di chiacchierare e criticare il capo della coalizione, bisognerebbe andare davanti al tribunale catanese, in silenzio e senza cartelli, ma semplicemente per dire a Salvini: siamo con te». Qualcuno di Fratelli d'Italia potrebbe affacciarsi, ma niente di che. E sul Carroccio l'umore è questo: «I forzisti sono ingrati. Molti di loro sono in Parlamento grazie ai voti che abbiamo preso noi al Nord. Dove la Lega è sopra il 30 dappertutto, e Forza Italia a stento tocca il 10. E ora non muovono le chiappe per venire a Catania!».

Salvini, inquieto intimamente e battagliero fuori, ripete: «Gli altri vogliono farci litigare, e invece il centrodestra è unito». Ma non nella crociata catanese, con tanto Carroccio e molto fuggi fuggi.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA