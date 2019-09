CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Avanti tutta su Alitalia e nessun strappo sul fronte delle concessioni autostradali. Stefano Patuanelli, il nuovo ministro allo Sviluppo economico, non si aspetta «brutte sorprese» sul fronte del salvataggio della compagnia di bandiera: «Non vogliamo neppure prendere in considerazione l'ipotesi che Atlantia si possa sfilare dall newco», dicono nell'entourage del ministro, «e questo perché per la società del gruppo Benetton vorrebbe dire fare harakiri, visto che avendo un'importante partecipazione di Aeroporti di Roma...