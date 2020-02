IL RETROSCENA

ROMA Anche se per Giuseppe Conte non esiste mai «l'ultimo tentativo di mediazione», la clessidra aveva finito la sabbia e un vertice per risolvere il nodo della prescrizione era dovuto. Detto, fatto. Ma al termine dell'ennesima seduta notturna, la maggioranza si ritrova spaccata e ora rischia di saltare quando la mediazione raggiunta da Conte e dal ministro Bonafede arriverà in aula. La prossima settimana il decreto Milleproroghe dovrà essere votato a Montecitorio e probabilmente andrà in aula senza emendamenti

L'intesa raggiunta ieri sera potrebbe avere - sotto forma di decreto - un percorso a parte e parallelo alla riforma del processo penale promessa da Bonafede per lunedì. Il futuro della maggioranza è invece ancora tutto da verificare perché nell'ennesimo vertice notturno a palazzo Chigi i capidelegazione dei partiti, dopo quasi due ore di discussione sui termini della prescrizione, hanno preso atto che era impossibilemettere insieme concezioni molto distanti sul tema della giustizia e della presunzione d'innocenza.

IL TAVOLO

Alla fine è uscito un mezzo accordo sul cosiddetto lodo Conte Leu, che fa scattare il blocco della prescrizione dopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello. Quindi un condannato in primo grado si vedrà bloccata la prescrizione, a differenza di un assolto. Se poi in appello il condannato viene assolto recupera i tempi. Una soluzione che non scioglie il problema della possibile incostituzionalità, visto che si distingue tra assolto e condannato, non offrendo garanzie sui tempi dei processi visto che un condannato in primo grado (quindi senza prescrizione) rischia di restare appeso per anni e, se assolto, del riacquisto dei tempi di prescrizione non se ne fa nulla visto che nel terzo grado sono pochissimi i procedimenti che si archiviano per scadenza dei termini.

MEZZO ACCORDO

Un mezzo accordo destinato ad alimentare forti tensioni nella maggioranza che esce dalla riunione spaccata con il Pd, Leu e M5S che sposano la proposta del blocco mentre Italia Viva non ci sta, promette di votare contro in aula e accusa il Pd di aver «mollato Orlando», autore delle riforma stravolta dalla riforma M5S-Lega e si dice pronta a votare «contro i giustizialisti per ripristinare la nostra legge».

Il presidente del Consiglio esce dalla mediazione con qualche vistosa ammaccatura che giustifica il gesto scaramantico fatto poche ore prima. «Abbiamo raggiunto il punto più avanzato di mediazione», ha detto al termine del vertice. Il premier è' stato costretto a mettere la faccia sulla questione dopo aver sperato per settimane che i partiti riuscissero a trovare un'intesa. L'appello a non piantare bandierine non ha sortito effetto e così ieri sera si è ragionato per due ore su meccanismi di prescrizione in grado di tenere l'idea grillina molto giustizialista di un fine processo mai con la proposta di Federico Conte (Leu) poi varata, con un Pd dalla linea alquanto ondivaga - malgrado gli sforzi di Verini e Giorgis - e con la voglia renziana di far capire al M5S che la maggioranza è cambiata. Il premier è convinto si possa ritrovare anche dopo la fumata nera di ieri sera una sintonia lavorando sulla riforma del processo penale in modo da spostare e ampliare il confronto anche sul merito e ciò che rende lunghissimi i tempi dei processi.

IL TEMPO

Da qui a lunedì c'è ancora tempo per ulteriori correzioni, ma la strada per recuperare Iv è in salita anche se per Conte la questione non è destinata a ripercuotersi sull'azione di governo. E' per dimostrare che il lavoro va avanti, palazzo Chigi diffonde nella tarda serata la scaletta delle riunioni e dei tavoli di lavoro che da lunedì dovrebbero permettere alla maggioranza di parlare di questioni concrete e di rilanciare la fase2.

Se non si troverà un'intesa Iv è pronta a votare il 24 in aula il ddl dell'azzurro Enrico Costa facendo blocco con tutte le opposizioni.

Marco Conti

