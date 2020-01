IL RETROSCENA

ROMA Adesso che l'Italia sembrava aver finalmente scelto da che parte stare, a Tripoli non siamo graditi e tantomeno vogliono che arrivi in Libia l'annunciata missione europea che Josep Borrell - alto rappresentante della politica estera della Ue - smentisce essere mai stata in programma. I ministri degli esteri, italiano, francese, tedesco e inglese, si vedranno comunque, forse a Tunisi o Bruxelles, per cercare ognuno di comprendere da che parte va un boccino che nessuno controlla e che rotola tra la Cirenaica e la Tripolitania, tra Ankara e Mosca.

LA SORTE

La prova del fallimento di tutti i tentativi di mediazione, compresa l'annunciata conferenza di Berlino, sta nell'infittirsi dei raid aerei, mentre l'Italia tenta di recuperare il tempo perduto dalla conferenza di Palermo ad oggi. Rientrare in partita, quando per mesi la politica estera italiana è stata declinata solo nella versione di lotta all'immigrazione clandestina, non è facile. Il blitz americano in Iraq, e ancor prima la decisione di Erdogan di schierare proprie truppe a Tripoli, ha svelato anche l'inconsistenza di quella sorta di ius primae noctis che si diceva che Washington riconosceva all'Italia su ogni possibile mediazione in terra libica.

Un castello di quasi-certezze che frana sull'Italia e anche sull'Europa della von der Leyen alla quale il nostro governo si rivolge con insistenza pur sapendo che la politica estera i restanti Ventisette se la gestiscono ognuno per proprio conto. La responsabilità di aver a lungo lasciato solo il rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Libia Gassame Salamè non è solo di Roma, ma soprattutto di Parigi che pensava di poter fare piatto grazie al generale Haftar, ma anche di Berlino che sulla Libia continua a chiamarsi fuori. Quando parlano le armi è difficile che l'Italia e l'Europa possano far molto, ma il rischio che domani a Soci Erdogan e Putin decidano come spartirsi la Libia, riguarda non solo Bruxelles o Roma.

Mentre i soldati di Erdogan - turchi e non mercenari - forniscono al premier Sarraj una sponda ben più consistente di nebulosi esercizi diplomatici, a palazzo Chigi e alla Farnesina ieri ci si è occupati solo di Libia e Iran. Conte ha interloquito al telefono con la Cancelliera Angela Merkel e lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice comandante degli Emirati Arabi e sostenitore di Haftar. Di Maio ha cenato alla Farnesina con Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera Ue. Obiettivo del governo è costituire una sorta di gruppo di contatto che permetta all'Italia di tornare in partita insieme a Francia, Germania e Regno Unito. Domani Di Maio sarà al Cairo, poi in Algeria e Tunisia, ma obiettivo dell'Italia è parlare direttamente con Mosca e Ankara per evitare che alla fine lo scontro tra Haftar e Serraj non si risolva a danno degli interessi italiani. Il fatto che i protagonisti in Libia siano ora Russia e Turchia - due Paesi a «democrazia guidata», come li definisce un ambasciatore di lungo corso - complica l'interlocuzione e rende complicato anche l'invito al cessate il fuoco.

Ma la partita libica si incrocia con quella iraniana e spinge il governo a confermare la presenza dei soldato italiani evitando di essere risucchiato nelle spirali pacifiste che nella maggioranza cominciano ad avvertirsi. In attesa di comprendere in quale direzione intenda andare una politica estera che non si occupi solo di sbarchi e di presunte invasioni di migranti, il governo si rifà ai tradizionali riferimenti atlantici ed europeisti. Il problema è che in queste occasioni l'Europa mostra tutti i suoi limiti e che la Nato si è chiamata fuori dalla decisione Usa di uccidere il numero due del governo iraniano.

Restare nel guado ancora a lungo aspettando che Haftar e Serraj, Mosca e Ankara, ascoltino l'invito al cessate il fuoco, potrebbe risultare illusorio. Il tentativo di fare asse con un Paese come la Germania, Paese che in politica estera non ha certo la potenza di Francia o Regno Unito, è il segno che l'Italia ha perso gli argomenti che sino a qualche tempo fa gli permettevano di agire in solitaria in Libia e persino nel complicato scenario iraniano. D'altra parte, in politica estera soprattutto, i vuoti si riempiono rapidamente. E dietro al cespuglio non c'è solo la Russia di Putin, ma anche la Cina di Xi.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA