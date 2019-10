CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con l'attorney general William Barr e il procuratore John Durham - avvenuto a Roma, ma non nell'ambasciata Usa di via Veneto - nel Pd e nel M5S si è tornati a chiedere a Conte di assegnare ad un sottosegretario la delega ai servizi. Il problema è che ieri una richiesta pubblica, è arrivata in diretta tv da Matteo Renzi. IL CALOMetter mano alla delega,...