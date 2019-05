CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Adesso a Salvini abbiamo tolto anche il giocattolo preferito...». Luigi Di Maio con il suo staff gongola soddisfatto. In poche ore, facendo gioco di squadra con il premier Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, è riuscito a stracciare lo slogan più fruttuoso e sfruttato da Matteo Salvini. I «porti chiusi»: in un solo giorno sono sbarcati a Lampedusa e Augusta 136 migranti. Il leader della Lega, già colpito duro dall'offensiva grillina sul caso Siri e irritato dal «comando io, non Salvini»...