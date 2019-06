CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Accenni di strappi e poi brusche frenate. «Noi rimaniamo nel Pd, ma...», dicono in coro da Maria Elena Boschi a Roberto Giachetti, passando per Luciano Nobili ed Ettore Rosato. Nei fatti il mondo renziano è in modalità guerra fredda con Nicola Zingaretti. La linea, dettata dall'ex premier di Firenze, è quella dell'attesa. Aspettare l'evoluzione del quadro politico, capire se ci saranno elezioni anticipate e poi, semmai ma solo in caso di ritorno alle urne, uscire dal partito per creare una cosa di centro che dialoghi...