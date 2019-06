CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAdal nostro inviatoLOSANNA (SVIZZERA) «Perché la Svezia ha perso? Perché puntava sulla nostra inaffidabilità. Ma non aveva fatto i conti con la caparbietà del Veneto. Questa è la Baviera italiana». Lunedì 24 giugno 2019, manca poco a mezzanotte. I festeggiamenti offerti dal Cio per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano- Cortina sono finiti. Un buffet in piedi, un po' di musica, tante strette di mano, pacche sulle spalle, l'entusiasmo e l'adrenalina che lasciano il posto alla stanchezza. Perché è da un...