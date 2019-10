CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENACITTÀ DEL VATICANO Piovono tegole in Vaticano. In attesa di capire gli sviluppi dell'inchiesta affiorano anche tanti interrogativi in un clima generale di sospetti che riporta inevitabilmente ai periodi bui del pontificato precedente, quando circolavano lettere anonime e c'era chi pensava già alla successione del sempre più traballante Ratzinger. Oggi è diverso e l'unico a non essere stato colto di sorpresa dalla bufera è Papa Francesco. Una decina di giorni fa lui stesso aveva accennato di quello che sarebbe accaduto in...