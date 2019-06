CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA BRUXELLES Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall'altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles è più complicata di quanto si aspettava e, nei due giorni trascorsi nel palazzo di Justus Lipsius, ha raccolto ben poca solidarietà da parte dei leader europei. I partner della zona euro non si sbilanciano, si affidano completamente alle valutazioni tecniche della Commissione, e anche la Cancelliera Merkel si è premurata di far sapere...