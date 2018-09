CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENABRUXELLES Sorpresa. Incredula. Quasi spiazzata. Ecco i termini giusti per descrivere lo stato d'animo dei vertici della Commissione Ue, presa in contropiede rispetto all'aspettativa che alla fine la linea Tria sarebbe passata. Invece no. Lo strappo del governo italiano non è di qualche decimo di punto percentuale, ma di un aggravio sostanziale del defici/pil nominale. Che non implica correzioni strutturali. Dunque, non si crede a un boom dell'economia che ridurrebbe l'incidenza del debito pubblico. Che, si ritiene, non si...