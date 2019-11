CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEVENEZIA Dal libro di Malachìa: «Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia». Fuori piove a dirotto, ma dentro la Basilica di San Marco si cerca un po' di ottimismo, finanche nelle sacre scritture. Nella prima domenica dopo l'Aqua Granda, pochi impavidi riescono a trovare il pertugio per entrare e partecipare alle celebrazioni liturgiche del mattino: in otto alle 7, in sei alle 8, in altri sei alle 9. «Il numero dei fedeli si è stabilizzato, chissà che sia di buon auspicio anche...