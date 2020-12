IL REPORTAGE

ROMA Tutti in fila al varco del termoscanner con valige e bagagli a mano. E per l'incertezza sulla data di rientro si viaggia anche con gli animali domestici: è la cartolina scattata dalla stazione Termini alla stazione Centrale di Milano e Napoli. Ieri affollatissime: «Sto tornando a casa dai miei parenti in Abruzzo, non so quando rientrerò ecco perché quest'anno porto con me anche Rocky, il mio bassotto» racconta Ludovica, impiegata a Roma in una multinazionale ma originaria di Avezzano, dove vive ancora tutta la sua famiglia. C'era anche lei tra chi è partito da Termini per anticipare l'ultima stretta sugli spostamenti tra le regioni prevista dal 21 dicembre. Con i posti esauriti dalla mattina, ma i convogli sono al 50% di capienza per le norme anticovid, e con il numero dei treni al 30% di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. Partenze anticipate quindi anche dalla Lombardia dove nel week end saranno circa 80 mila i passeggeri in transito tra stazioni e scali. In Campania invece solo ieri sono arrivate 1.500 persone.

In molti tornano a casa anche se significa sorvolare l'Oceano. Altri sono in coda al check-in per partire e lasciare l'Italia «solo per le vacanze di Natale, ce ne andiamo a Francoforte, non ci importa se dovremo restare chiusi in camera - dicono due residenti della provincia di Latina - ma non restiamo qui». Si riempie anche se con numeri ben diversi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino a pochi giorni dal Natale con le restrizioni decise dal governo annunciate da poco. I voli sono assicurati: a intervalli di 15-20 minuti si aprono gli imbarchi per Tunisi, Malta, Atene, Lamezia Terme, Catania. E la gente in fila ai banchi carica i bagagli. «Torno a casa, a Tirana, ho fatto solo il biglietto di andata- racconta Sara R. - non so se e quando ritornerò». Stesso programma per Fatiha Elatqane, 44 anni, un biglietto per Casablanca «acquistato un mese fa a 165 euro». Una famiglia a passo svelto si fa largo tra i passanti: «Dobbiamo andare a casa a Palermo prima che si fermi tutto». L'incertezza e la paura di restare bloccati ha spinto anche molti ad anticipare il rientro nei comuni di residenza o nelle città di origine e così in questo ultimo weekend sono attese circa 20mila persone tra arrivi e partenze dall'aeroporto. Il numero dei transiti è andato via via crescendo nelle ultime settimane: 7mila a novembre, 10mila a inizio dicembre e ora un ulteriore aumento. Solo Alitalia ha registrato per questo fine settimana un aumento del 38% sulle prenotazioni dei voli rispetto al 12 e 13 dicembre con una netta prevalenza di arrivi nelle grandi città del Sud Italia, Catania e Palermo in testa.

