IL REPORTAGEPELLESTRINA Alberto Scalabrin gestisce come può la fila fuori dal suo negozio di alimentari. Mamme con bambini, anziani, uomini. Tutti fuori in coda, separati dall'interno del negozio da una paratia in legno che Alberto ha montato e sigillato ancora prima della devastazione di martedì notte. Quando la laguna ha toccato quota 187 centimetri e ha superato - per la prima volta dall'Aqua Granda del 1966 - la muretta della riva. Entrando in strada e restando lì per ore e ore fino al tardo pomeriggio del mercoledì, quando le pompe e...