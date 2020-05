IL REPORTAGE

PADOVA Gli agenti in borghese sono già in azione, ma ora molti gestori sono pronti ad ingaggiare anche i vigilanti privati. Tutto il possibile, pur di non essere costretti a richiudere. È la risposta di Padova alla notte di follia di lunedì, con una marea di ragazzi assembrati e un giovane arrestato per aver aggredito un carabiniere. Il locale Cento x cento, finito nel mirino delle forze dell'ordine, ha cambiato modalità: niente più bancone, ora il servizio è offerto solo al tavolo. Le fotografie scattate tre giorni fa nel salotto buono della città hanno fatto il giro d'Italia indignando tutti, a partire dal sindaco Giordani e dal governatore Zaia, ma ora l'obiettivo è placare le acque e tornare alla normalità. Questa mattina il prefetto riceverà, assieme a sindaco e questore, i rappresentanti delle associazione di categoria. È l'assessore al Commercio Antonio Bressa ad indicare la strada per evitare pesanti provvedimenti anti-movida: «Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Ai locali al centro dell'attenzione ho dato due indicazioni. Anzitutto effettuare solo servizio al tavolo: stiamo facendo ampliare i plateatici, sfruttiamoli per gestire i clienti in maniera ordinata. Se non si fa solo servizio al tavolo è meglio sostituire i normali addetti alla clientela con steward professionisti». Molti ci stanno già pensando, almeno per il fine settimana. Cinque vigilanti privati costano complessivamente quattrocento euro all'ora, duemila euro a serata.

LE TESTIMONIANZE

Quella del mercoledì, a Padova, non è mai una serata come le altre. In una delle città universitarie più vivaci d'Italia il mercoledì è sempre stato il giorno del ritrovo degli studenti in centro. Stavolta, però, è diverso. Nessuna ressa, nessuna intemperanza. Tanti giovani arrivano per lo spritz ma si mostrano quasi tutti disciplinati e ligi alle regole, sia per la presenza della Polizia locale sia per alcuni accorgimenti messi in atto dagli stessi titolari dei bar. Primo fra tutti proprio il Cento x cento. Dal locale coperto con pesanti tende ora si nota solo una piccola luce quando il cameriere esce per portare i bicchieri ai tavoli. C'è ordine, rispetto a due sere prima, anche sulle gradinate della Gran Guardia. «Ero presente lunedì - racconta Alberto, senza mai togliersi la mascherina -. Davanti al bar c'era molto caos ma il resto della piazza era tranquillo. Ciò che è successo però non doveva accadere». A pochi metri da lui, Ludovica sta bevendo con un'amica: «Credo ci voglia più sorveglianza per evitare che si ripetano episodi simili - riflette - Durante il giorno siamo attenti e controllati per le mascherine, i guanti e le tante regole. Di sera serve lo stesso rigore». È arrabbiata Camilla, in uscita serale con gli amici: «Io mi sono vergognata che Padova sia finita alla ribalta nazionale per una cosa simile. Certo, era il primo giorno di apertura dopo oltre due mesi di blocco, ma apertura non significa che esci e fai tutto quello che ti pare. Per me significa potersi finalmente muovere con prudenza cercando di rispettare le regole e spero proprio che certe scene non si ripetano più». Era in piazza quell'assurdo lunedì sera anche Stefano: «Prima di arrivare mi chiedevo cosa avrei trovato, visto quanto era successo lunedì. Quando ci siamo fermati davanti ad un bar il barista ci ha subito detto che non potevamo stare lì». Evidentemente, però, non è successo sempre e non è successo ovunque.

LE ASSOCIAZIONI

Il segretario dell'associazione padovana dei pubblici esercizi (Appe) questa mattina incontrerà il prefetto Renato Franceschelli e gli spiegherà i timori di molti gestori: vedersi anticipare la chiusura a mezzanotte (ora è fissata per le due) e assistere ad una marcia indietro del Comune dopo le concessioni sugli allargamenti dei plateatici. «Sono due scenari che vanno assolutamente evitati - spiega - anche perché quello di lunedì è stato un episodio isolato. Un episodio bruttissimo, che non deve capitare mai più, ma pur sempre isolato. Negli ultimi anni qui in centro le cose sono sempre andate bene e deve continuare così. Tenere aperto fino alle due di notte è stata una faticosa conquista e un gruppo di ragazzi non può farci perdere tutto ciò. Per noi sarebbe una sconfitta». Ecco la ricetta per evitare altre scene intollerabili: «Ben venga una nuova modalità che preveda solamente un servizio al tavolo e ben venga anche l'introduzione degli steward pagati dai locali».

Luisa Morbiato

