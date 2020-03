IL REPORTAGE

NEW YORK Restate a casa. La frase che ognuno temeva dopo averla ascoltata pronunciare in Italia è arrivata ieri a New York. Un invito-ordine emesso dal governatore Andrew Cuomo, corredata da una lunga lista di servizi essenziali che possono ancora restare aperti. Ma a girare per le strade della città, poche ore prima delle chiusura ufficiale, ci si rende conto che gli abitanti avevano già recepito il messaggio da giorni, e che la nuova disposizione cade su un tessuto urbano che già somiglia al deserto. Non c'è fila ai semafori, mai. Poche anime girano per il popolare quartiere del West Village, e nel mitico campetto di pallacanestro di Broadway tra la settima e l'ottava strada non c'è nemmeno un giocatore solitario sotto il canestro.

CACCIA ALLE MASCHERINE

Times Square è vuota, un'immagine che non ha precedenti negli annali fotografici, se non dopo le nevicate storiche che bloccano il centro della città. Il cielo è stato coperto negli ultimi giorni, e l'aria umida. Tutto sembra concorrere a creare un'atmosfera di angoscia, inclusi i rari passanti che incrociano le strade. Fuori è rimasto solo chi non poteva farne a meno, e spesso chi non può farne a meno sono le persone in difficoltà: i poveri che non si possono permettere di viaggiare in taxi, e chi si affanna per rincorrere il possesso dei beni più ambiti: le mascherine anche qui introvabili, e i disinfettanti esauriti da settimane negli scaffali delle farmacie.

TUTTO FERMO

Port Authority, la stazione centrale degli autobus, dove in tempi normali nemmeno uno spillo riesce a farsi strada tra i corpi in movimento. Le vetture gialle dei tassisti abbracciano senza interruzione due isolati, ma sono tutte ferme. Sul marciapiede non c'è un solo passante, né un viaggiatore in uscita dal palazzo. I treni della metropolitana viaggiano a velocità ridotta. Su questo il governatore e il sindaco continuano a litigare: di Blasio vorrebbe chiuderla per stringere la morsa della quarantena; Cuomo si rifiuta di farlo perché sa che la misura azzererebbe l'economia della metropoli. Il dibattito sembra superfluo appena si scende nelle viscere di una stazione.

Due settimane fa i treni trasportavano 5,7 milioni di persone al giorno. Ora riflettono lo stesso taglio di discriminazione sociale che si avverte in superficie: pare che si spostino solo gli indigenti. Non si vedono segni dei senza tetto. Il comune li ha spinti per tempo all'inizio dell'allarme fuori dalle strade, nei ricoveri che hanno 70.000 posti e che ora sono pieni. Ma è proprio all'interno dei centri di accoglienza che sono spuntati i primi casi urbani di contaminazione, e che hanno generato finora sette casi di contagio, pazienti colpiti da polmonite interstiziale bilaterale. Qualcuno fa jogging sulla highline, la passerella aerea del West Side; quella del ponte di Brooklyn è invece deserta quanto il distretto finanziario, dove le trattative in sala tra persone reali sono state sospese.

Flavio Pompetti

