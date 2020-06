IL REPORTAGE

CODOGNO (LODI) Il 23 febbraio i negozianti abbassavano le saracinesche, i bar ritiravano i tavolini, la gente correva a casa: zona rossa, non si entra né si esce più. Sembrava la fine del mondo. Cento giorni dopo i cittadini fanno la spesa al mercato del martedì, bevono un caffè e accorrono in piazza ad aspettare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Codogno, per un giorno, è capitale d'Italia. Ci sono le bandiere tricolore appese alle finestre e un clima di euforia da scampato pericolo: «Grazie presidente», lo accoglie la folla assiepata (fin troppo) davanti al Municipio. «Stai lontano da Fontana», grida qualcuno quando il governatore va incontro a Mattarella.

SOLIDARIETÀ

La visita del capo dello Stato dura meno di due ore ma è densa di emozioni. E altamente simbolica. Dopo aver deposto la corona di alloro all'Altare della Patria, ha voluto essere accanto ai sindaci della provincia di Lodi dove il virus ha colpito senza pietà, con oltre 680 morti compresi quattro medici di famiglia. Dice Mattarella: «Qui nella casa comunale di Codogno oggi è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. In una continuità ideale in cui celebriamo ciò che tiene unito il nostro Paese: la sua forza morale. Da qui vogliamo ripartire. Con la più grande speranza per il futuro». Da dove è iniziato «il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione: questo è tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il Paese, facendo appieno il nostro dovere». Un ricordo speciale va a medici, infermieri e farmacisti, «alla loro abnegazione: hanno contrastato l'epidemia con coraggio, sovente ponendo a rischio la propria salute». Un sacrificio da non vanificare. Come sottolinea il presidente nel messaggio ai prefetti, «il senso di responsabilità e le doti di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell'emergenza e di una solida e duratura ripresa». L'epidemia «ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione e il 2 giugno sia una giornata per riflettere sui valori fondativi repubblicani».

Nel cortile del Municipio, dominato dal bicentenario albero di melo cotogno simbolo della città, a cantare l'inno di Mameli è Tania Tuccinardi, talentuosa interprete originaria di Fondi, in provincia di Latina, altro comune ex zona rossa. La commozione è tanta e l'infermiera volontaria Giovanna Boffelli, 28 anni, non trattiene le lacrime mentre parla davanti al capo dello Stato. L'epidemia ha lasciato un ricordo indelebile e una consapevolezza amara: «Nella difficile realtà quotidiana abbiamo dovuto contare solo sulle risorse presenti sul territorio. Abbiamo fronteggiato al meglio delle nostre possibilità le vitali esigenze dei nostri concittadini. Le assicuro, signor presidente, che non è stato semplice né scontato».

SACRIFICI

Alba Resemini, sindaco di Terranova dei Passerini, quando esce dal Comune ha gli occhi lucidi. «E' stato davvero emozionante, le parole del presidente ci hanno toccato il cuore e ripagato dei sacrifici. I cittadini hanno abbassato la testa e obbedito alle disposizioni, medici e infermieri non hanno mai mollato la presa», racconta. Le sirene risuonavano giorno e notte e l'unico paese a essere lambito è Bertonico, con solo cinque contagi e un decesso. «Tant'è che il premier Conte mi ha chiesto: cosa ci fate nella zona rossa? È un fenomeno inspiegabile, Castiglione è a quattro chilometri ed è stata un'ecatombe. Siamo stati bravi? Solo fortunati? Ora abbiamo l'immunità di gregge», spiega il sindaco Angelo Chiesa. Tutti gli amministratori concordano che la zona rossa ha salvato molte vite, qualcuno si sbilancia aggiungendo che la rete sanitaria lombarda ha mostrato la sua debolezza: «Ancora oggi nel mio comune c'è gente uscita dalla quarantena in lista d'attesa per il tampone». Prima di tornare a Roma, Mattarella fa scivolare il drappo da una lapide al cimitero di Codogno: «In ricordo dei caduti del Covid-19». Caduti, come in guerra.

