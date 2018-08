IL REPORTAGE BELGRADO È inutile, tanto il sogno europeo è più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEBELGRADO È inutile, tanto il sogno europeo è più forte di tutto. Del filo spinato, della paura di viaggiare come fantasmi, dei cani addestrati per scovare i clandestini che tentano la sorte. La rotta balcanica alla fine è come una maglia che nonostante gli sforzi fatti per sigillarne i confini e impedire gli ingressi indesiderati si può ancora aprire, basta un pertugio, in questo caso un confine secondario, in mezzo alle vigne, tra piantagioni di granturco. Proprio come accade tra Serbia e Croazia con il Danubio che scorre...