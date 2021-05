Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTROMA Quattordici mesi da «bollettino di guerra»: a poche ore dall'allentamento delle restrizioni, il settore della ristorazione, sicuramente tra i più colpiti dalla crisi, fa i conti dei disastri creati dall'epoca Covid. In 22.000 non ce l'hanno fatta, non riapriranno più. E gli altri sanno che la ripresa sarà lenta, bisognerà attendere il 2022 per capire quanti e quali sono i cocci che si possono riattaccare. A cominciare dai...