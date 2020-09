IL CASO

LONDRA Chi non rispetta le regole e non si chiude in casa quando dovrebbe rischia multe salatissime nel Regno Unito: fino a 10mila sterline, ossia quasi 11 mila euro. Nella corsa contro il tempo per evitare un secondo lockdown nazionale davanti all'andamento galoppante dei contagi, il ministro della Salute Matt Hancock ha annunciato le prime misure di una settimana in lo stesso premier Boris Johnson dovrebbe intervenire, probabilmente martedì con un messaggio televisivo, per delineare una nuova strategia.

LE MISURE

L'obiettivo evidente è quello di aumentare la pressione su dei cittadini che, davanti al messaggio a dir poco confuso del governo, non si stanno sempre dimostrando all'altezza della leggendaria reputazione di popolo rispettoso delle regole. Anche attraverso incentivi: fino a 4 milioni di persone bisognose riceveranno 500 sterline per autoisolarsi in casa. Chi è invece già molto sotto pressione è lo stesso Boris che, affaticato dai postumi del Covid e dagli obblighi economici nei confronti dei sei figli da mantenere con il suo magro stipendio da 170 mila euro, ha passato il fine settimana a discutere con il suo cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak sul modo per bloccare i contagi senza dare il colpo di grazia all'economia.

Tra le misure allo studio c'è la chiusura dei pub e dei ristoranti, un coprifuoco alle 10 di sera o il divieto in tutto il paese di frequentare persone al di fuori del proprio nucleo stretto, incoraggiando i cittadini a fare la spia se qualcuno viola le norme. Restrizioni che in un modo o nell'altro vengono già applicate a macchia di leopardo nel nord ma che, davanti ai contagi arrivati a quota 4.422 sabato scorso, ossia i massimi degli ultimi quattro mesi, e 3.899 ieri, devono riguardare anche il resto del paese e soprattutto Londra, che si trova solo due settimane indietro rispetto alle zone più colpite.

I laburisti hanno ormai raggiunto i Tories nei sondaggi e Boris sa che, dopo tutti gli errori fatti in questo periodo, per non compromettere le sue possibilità alle prossime elezioni c'è una cosa che non deve assolutamente fare, ed è chiudere le scuole. Ma purtroppo tra tutti i punti deboli della strategia britannica, quello più evidente di tutti riguarda il sistema di test, che non riesce a stare al passo con le esigenze e che, non permettendo di distinguere tra influenza stagionale e Covid, di fatto rischia di rendere l'esperienza degli studenti sui banchi insostenibilmente breve.

GLI SCIENZIATI

Gli scienziati, come il famoso Neil Ferguson dell'Imperial College che tanto fece per evitare che a marzo si seguisse la strategia dell'immunità di gregge, parlano di tempesta perfetta e implorano che si faccia un blocco breve di due settimane per bloccare i contagi, davanti a un numero di riproduzione tra l'1,1 e l'1,4 nel paese.

Il sindaco di Londra Sajid Javid ha chiesto un lockdown già da oggi per la città. Il governo spera di fermare il paese alla seconda metà di ottobre, quando ci saranno le vacanze scolastiche, ma potrebbe essere troppo tardi, anche perché Johnson ha avvertito che in assenza di azione il numero di decessi, pari a 18 ieri, sia destinato a raggiungere le centinaia. Come in Francia, dove ieri sono state annunciate 311 morti in una settimana e sono stati segnalati 10.569 casi in un giorno solo, per un totale di 453.763 infetti e quasi quattromila nuovi ricoverati in sette giorni.

LOCKDOWN IN SPAGNA

Una capitale dove oggi inizierà un lockdown parziale per alcuni quartieri è invece Madrid, dove le autorità hanno annunciato che faranno multe per far rispettare le misure. Ieri molti manifestanti sono scesi in strada con tanto di mascherina per protestare contro un intervento che rischia di mettere in ginocchio delle zone già molto povere, dove le persone non possono fare a meno di lavorare. In Israele la polizia ha invece fatto 2800 multe a chi violava il lockdown imposto per contenere i contagi in un periodo delicato come quello che intercorre tra le festività per il Rosh haShana, il capodanno religioso ebraico, e lo Yom Kippur.

Cristina Marconi

