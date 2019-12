Il regista: «Dolore immenso per le famiglie delle ragazze»

IL PADRE

ROMA «Un dolore insopportabile» ripete Paolo Genovese, il regista romano che come pochi altri nei suoi film sa raccontare storie e ora si ritrova al centro di un dramma. Sa bene che la sua angoscia di padre di un ragazzo alla guida di un Suv che ha travolto e ucciso due sedicenni, per quanto profonda, non è paragonabile a quella dei genitori delle vittime. Racconta Genovese, dosando le parole perché sa che è difficile in storie come questa trovare quelle giuste: «Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre».

Nel suo ultimo romanzo, Il Colibrì, lo scrittore Sandro Veronesi descrive la telefonata nella notte che nessun genitore vorrebbe mai ricevere, quella che ti fa pregare «non a me» mentre continua lo squillo, quella per cui saprai di avere perso un figlio, trovandoti in una condizione per la quale, in italiano, neppure esiste la parola che la definisca. Ecco, nella notte tra sabato e domenica la condanna di quella telefonata è toccata ai genitori di Gaia e Camilla, mentre a Paolo Genovese e alla moglie Federica sono stati raggiunti da un'altra comunicazione che ha scosso le loro vite a pochi giorni di Natale: Pietro racconta di avere avuto un incidente, Pietro è in corso Francia sotto la pioggia in lacrime.

LA CORSA

Sono corsi, sono andati al fianco di Pietro, hanno chiamato l'avvocato, hanno cercato di capirci qualcosa. Quel figlio appassionato di viaggi, musica elettronica e rugby, aveva anche convinto Paolo Genovese a girare uno spot di una campagna sociale sul morbo di Crohn. Aveva raccontato il regista in un'intervista: «Mio figlio Pietro soffre di Crohn. Sono sensibile in primis come padre. Quando mi hanno chiesto di poter fare qualcosa a favore delle persone affette da Crohn, ho accolto immediatamente questa richiesta».

Paolo Genovese, ha 53 anni, è autore di film di grandissimo successo come Perfetti sconosciuti in cui ha raccontato come la tecnologia e gli smartphone hanno cambiato le nostre vite e che, in tutto il mondo, ha avuto un record di remake, ma anche di pellicole come Immaturi e The Place. Regista di successo già con Immaturi, negli ultimi anni la sua carriera ha raggiunto il culmine. Ha altri due figli, Matteo ed Emma. Proprio la ragazza, sui social, ha voluto difendere e il fratello, raccontare la disperazione della famiglia per quanto successo, ma anche il dolore per la morte di Gaia e Camilla. Da sorella, ha difeso Pietro, ha scritto che non aveva bevuto o preso droghe, ma in serata sono uscite le indiscrezioni sui test, anche se in questi casi è sempre consigliabile attendere le verifiche che saranno completate in queste ore. Pietro ieri è tornato a casa con i genitori, ad attendere le decisioni del pubblico ministero e le controanalisi delle analisi su alcol e droghe.

HATERS

Sui social, però, come sempre succede sono spuntati anche i primi haters feroci, qualcuno è andato a scrivere sulla pagina ufficiale di Paolo Genovese: «Tuo figlio ha fatto un bel regalo di natale a due famiglie». Un altro, impietoso, ha condiviso nei commenti lo screenshot della notizia di un sito sui test del figlio, positivi per alcol e droga. E altri, impietosi, sostengono sbagliando che si stiano coprendo le notizie perché Pietro è il figlio di un personaggio famoso.

M.Ev.

