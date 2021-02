Il regista della svolta europeista della Lega, Giancarlo Giorgetti, prende un posto di peso nell'esecutivo di Mario Draghi: il ministero dello Sviluppo economico, guidato nel governo Conte 2 dal grillino Stefano Patuanelli. Il vice di Salvini, responsabile Esteri della Lega, torna dunque al governo con l'ex presidente della Bce, dopo aver fatto da sottosegretario a Palazzo Chigi nel primo governo Conte. Sul suo tavolo troverà oltre 200 tavoli di crisi aziendali aperte. Quello più spinoso e urgente riguarda il salvataggio di Alitalia. O meglio il passaggio degli asset aziendali dalla vecchia compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria alla newco Ita. Giorgetti farà di tutto per mettere in sicurezza il vettore e salvaguardare i posti di lavoro, visto che in passato, pur criticando una gestione perennemente in rosso, si era detto favorevole al salvataggio targato Atlantia. Oltre alla riconversione dell'Ilva, dovrà affrontare decine e decine di crisi aziendali, sparse su tutto il territorio: da Embraco a Whirlpool. Sopratutto, d'intesa con il ministero dell'Economia, dovrà mettere in atto quella politica industriale e di sviluppo che il suo predecessore non è riuscito a far decollare.

Definito da molti il Gianni Letta della Lega, per evidenziare la sua capacità di tessere relazioni all'interno del mondo politico ed economico, GG come lo chiamano i colleghi leghisti, torna nella stanza dei bottoni dove metterà la sua esperienza (e moderazione) a disposizione di Draghi, a cui lo lega un'antica consuetudine. Del resto il Mise sarà un dicastero chiave per il Recovery plan. Originario della provincia di Varese, 54 anni, laurea alla Bocconi, Giorgetti è un leghista della prima ora, e proprio per questo rappresenta una sorta di trait d'union tra l'epoca del Carroccio di Umberto Bossi e quella attuale che vede Matteo Salvini alla guida del partito. Approdato alla Camera nel 1996, nelle due legislature con il centrodestra al governo, tra il 2001 e il 2006 e il 2008 e il 2013, ha ricoperto il ruolo strategico di presidente della commissione Bilancio. Poi il ruolo di cerniera nel Conte 1, da sottosegretario a Palazzo Chigi.

Umberto Mancini

