LA CONSULTAZIONE

VENEZIA Per la terza volta nella sua storia, il Veneto ha detto sì a una riforma costituzionale. Quasi come l'Italia, o forse anche più, considerando l'affluenza: qui al referendum ha preso parte il 67,54% degli aventi diritto, contro il 53,84% della media nazionale, con il risultato che due votanti su tre hanno promosso la riduzione dei parlamentari. Un coro propenso al taglio che si ingrossa anche grazie alla voce del Friuli Venezia Giulia, benché in questo caso la partecipazione si sia fermata al 50,22% e la quota del no sia stata leggermente più ampia.

I DATI

L'esito dello spoglio a Nordest dice che il sì ha vinto con il 62,73% in Veneto e con il 59,57% in Friuli Venezia Giulia, dunque con 7-10 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale, a fronte però di un'affluenza veneta superiore di 14 lunghezze rispetto al dato italiano. Secondo la lettura dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, proprio le massicce presenze ai seggi hanno determinato la supremazia dei favorevoli: meno fossero stati i votanti, più sarebbero stati i contrari. Va tuttavia detto che, come nelle altre regioni del Nord, anche tra Venezia e Trieste i no sono stati comunque superiori rispetto a quelli registrati al Sud. In particolare, in una provincia come Belluno, la riforma è stata virtualmente bocciata da oltre 4 elettori su 10: probabilmente un sintomo della preoccupazione per la perdita di rappresentanza territoriale, condivisa anche da una parte dell'elettorato friulgiuliano.

LA MANNAIA

Fra le regioni più popolose, il Veneto è anche una delle più colpite dalla mannaia in termini assoluti: i deputati scenderanno da 50 a 32 e i senatori da 24 a 16, con una decurtazione del 35%. Sul piano percentuale, sono invece più toccate le realtà piccole e meno abitate come appunto il Friuli Venezia Giulia, dove la scure sfronderà il 42% degli eletti. Il bellunese Federico D'Incà, ministro pentastellato ai Rapporti con il Parlamento, vuole però rassicurare i cittadini: «Andremo avanti anche con la legge elettorale, prestando particolare attenzione alle esigenze di rappresentanza delle aree interne del Paese e tenendo in dovuta considerazione anche le preoccupazioni per chi ha votato no. Dimostreremo che non ci sono rischi di rappresentanza, rilanceremo il ruolo e la centralità del Parlamento e stimoleremo sempre di più la partecipazione popolare. La triestina Tatjana Rojc, senatrice dem, chiede tuttavia più attenzione: «La legge elettorale dovrà tener conto delle esigenze di rappresentanza dei territori e delle minoranze. Questo vale in particolare per le Regioni più piccole e più penalizzate». Al di fuori della maggioranza giallorossa, un azzurro qual è il deputato Renato Brunetta non nasconde il proprio rammarico: «Se il centrodestra fosse stato unito per il no, avrebbe vinto e avremmo mandato a casa il governo».

UNA BRUTTA BESTIA

Ad ogni modo, come direbbe il politologo Paolo Feltrin, il referendum costituzionale è «una brutta bestia», da decifrare ogni volta: in Veneto nel 2001 votò il 40,7% e il sì vinse con il 57,7%, nel 2006 il 62,3% di affluenza e il 55,3% di favorevoli non bastarono comunque a far trionfare la devolution, nel 2016 il 76,7% di votanti e il 62% di no contribuirono alla caduta di Matteo Renzi. Poi nel 2017 arrivò la consultazione popolare sull'autonomia, ma quella è stata tutta un'altra storia.

Angela Pederiva

