IL RAPPORTO

VENEZIA Quanti anziani si sono ammalati nelle case di riposo del Veneto? Quanti, contagiati, sono finiti in ospedale? E quanti, purtroppo, sono morti? Per giorni, dopo che da Merlara e altre strutture venete si è alzato un grido di allarme, si è atteso che la Regione fornisse i dati. Ogni Ulss doveva dire com'era la situazione nel proprio territorio e presentare un piano di intervento nel caso in cui non fosse possibile dividere, nella stessa struttura, gli anziani risultati positivi da quelli negativi. Il termine fissato per presentare questi piani era martedì 7 aprile. Ieri, una settimana dopo la scadenza, ancora non si sapeva cosa avessero predisposto le Ulss. E anche i dati relativi ai contagi erano parziali, relativi a 302 strutture su 360. Neanche parlassimo di milioni di enti.

I NUMERI

Ecco i dati resi noti ieri dall'assessore alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin: 345 gli anziani deceduti con diagnosi di Covid-19 in 302 (su 360) case di riposo del Veneto; tasso di letalità pari al 15,7%; 1.857 gli ospiti risultati positivi al tampone pari al 6% dei 33.311 soggetti controllati. Sono stati oltre 24.500 i test effettuati, fra tamponi (9.131) e test rapidi (15.473). Gli anziani delle Rsa tuttora ricoverati con Covid-19 sono 206. Le case di riposo con più contagiati sono quelle delle Ulss 3 Serenissima (9%), 6 Euganea (9%), 9 Scaligera (8%). In termini assoluti sono le strutture in provincia di Verona ad aver avuto il maggior numero di morti: 110 su 345.

La Regione ha fornito anche le tabelle sui controlli effettuati sul personale delle strutture: su oltre 30.500 operatori (dipendenti e non), 920 sono risultati positivi, pari al 3%, e tra essi non risultano decessi.

Per quanto riguarda il tasso di letalità, in Veneto nelle case di riposo siamo al 15,7% contro una media nazionale, calcolata però solo su persone tra gli 80 e gli 89 anni, di 31,3% (fonte Sole24Ore su dati Iss - Istituto superiore di sanità).

LA RICHIESTA

Marj Pallaro, segretaria generale Fp Cisl Veneto, chiede alla Regione di «riconoscere l'impegno straordinario dei lavoratori del socio-sanitario impegnati nella emergenza Covid-19». «Sollecitiamo una risposta da parte dell'assessore Lanzarin e del presidente Zaia alla nostra richiesta di un riconoscimento economico agli operatori del sistema socio-sanitario regionale, pubblici e privati - ha detto Pallaro - La lettera che abbiamo inviato unitamente alle altre sigle sindacali la scorsa settimana non ha ancora avuto esito e ci aspettiamo la convocazione del tavolo tecnico. Altre Regioni, come l'Emilia Romagna e la Toscana, dopo una proficua consultazione con le organizzazioni sindacali, hanno già deliberato interventi economici a favore di medici, infermieri e tutto il personale impegnato nella battaglia contro il Covid-19. Ci aspettiamo altrettanto da Palazzo Balbi». (Al.Va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 05:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA