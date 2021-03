IL RAPPORTO

VENEZIA La pandemia ha cambiato il Nordest ma non l'ha piegato, anzi. In molti campi quel pentagono allargato a Lombardia ed Emilia Romagna che è il cuore produttivo ed esportativo d'Italia ha dimostrato di essere resiliente, reattivo e innovativo, anche se il Covid ha lasciato cicatrici profonde. «Dobbiamo guardare al futuro come un nuovo rinascimento - ha avvertito il presidente del Veneto Luca Zaia nel suo intervento alla presentazione del Rapporto 2020 di Fondazione Nord Est - e credo che dalla pandemia usciremo con una certa velocità, entro qualche mese con le vaccinazioni si chiuderà il cerchio». Ma c'è già da vincere l'altra grande sfida, quella della ripresa dopo un anno che ha visto colare a picco il Pil del Nordest (- 9,3% secondo Prometeia, il 70% degli imprenditori del Nordest vede il recupero solo nel 2022) ma non la produzione industriale, segno che le imprese - soprattutto in alcuni settori - sono riuscite a rimanere ben dentro la catena del valore e del commercio globale che ha permesso all'export di calare in Veneto dell'8,2% (il vino ha fatto meglio, - 3,3%, e l'agroalimentare del Nordest è andato addirittura a + 1%). Ma ora serve un salto di qualità del sistema per scrollarsi di dosso «trent'anni di bassa crescita», ha ricordato Giuseppe Bono, presidente di Fondazione Nord Est, sottolineando come «i soldi ci sono, quello che forse mancano sono le risorse umane». E già perché il Covid ha cambiato profondamente il mondo del lavoro non solo con lo smart working ma anche nell'organizzazione: al centro ci sarà sempre di più la persona e le sue capacità di relazione, adattamento, creatività. Un capitale che nel Nordest è ben presente grazie ai suoi imprenditori, alle università e ai giovani. Che devono essere messi in rete e dotati di tutte le infrastrutture tecnologiche per rendere al meglio in un mondo che - se non si è ristretto - di certo si è fatto più complesso. «Bisogna prepararsi ad eventi ad alto impatto che si ripeteranno in futuro più di frequente per cause legate alla pressione demografica e alle modifiche del clima», ha avvertito il direttore scientifico della Fondazione, Carlo Carraro, che evidenzia anche fattori positivi dell'esperienza Covid e fotografa così la situazione: «La pandemia, bloccando il mondo, ha ridotto le diversità fra aree diverse. La Lombardia, regione tradizionalmente più efficace e produttiva d'Italia, si è dimostrata più debole di fronte al virus».

Ora si riparte ed è il momento di investire, bene dunque che arrivino i miliardi dall'Europa, ma «c'è bisogno di ragionare su orizzonti temporali più lunghi, con nuovi approcci alla finanza per supportare le imprese senza perdere di vista la formazione del capitale umano». Perché il lavoro sarà sempre più ibrido, l'organizzazione più flessibile e tecnologica, con più scorte per le emergenze che verranno e una presenza necessaria in America, Europa e Asia. «È il momento del coraggio, noi imprenditori dovremo investire per essere protagonisti di questa ripresa», avverte Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto.

