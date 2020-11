IL RAPPORTO

VENEZIA Con l'ingresso in zona gialla, e in attesa di possibili scivolamenti verso l'arancione-rosso, il Nordest ha già visto un calo degli spostamenti. In particolare le chiusure totali o parziali hanno determinato, rispetto al periodo pre-Covid, una riduzione della mobilità legata al tempo libero pari al 28% in Veneto e al 26% in Friuli Venezia Giulia, anche se si tratta di una diminuzione più contenuta rispetto alle media italiana (-40%) e soprattutto alle aree che di fatto sono già al lockdown, come Alto Adige (-49%), Calabria (-57%), Lombardia (-64%), Piemonte (-61%) e Valle D'Aosta (-75%). A dirlo è la nuova mappatura condotta da Google, attraverso la cronologia delle posizioni memorizzate appunto dall'applicazione Maps.

LA PRIVACY

Il colosso informatico assicura che «questi dati, aggregati e anonimi, sono a completa disposizione e beneficio delle comunità». È dall'inizio di aprile che va avanti la pubblicazione del rapporto: «Una raccolta di grafici e informazioni su come sono cambiati gli spostamenti nei diversi Paesi durante l'evoluzione della pandemia, per aiutare le autorità sanitarie di tutto il mondo a prendere decisioni critiche nella lotta a Covid-19, nel rispetto di rigorosi protocolli e norme sulla privacy». L'ultimo aggiornamento è al 6 novembre, giorno in cui è entrato in vigore il dpcm che ha introdotto le fasce colorate e le relative restrizioni. «Questi rapporti precisa l'azienda saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, ossia finché i funzionari della sanità pubblica li riterranno utili per la loro attività finalizzata ad arrestare la diffusione della malattia Covid-19».

LE SEI CATEGORIE

La rilevazione prende in esame sei categorie. Innanzi tutto il tempo libero, appunto, misurando l'affollamento di posti come ristoranti, bar, centri commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema, variamente interessati da restringimenti di orario o complete serrate, scattati a partire dal 26 ottobre. Il calo più consistente in Veneto è stato registrato in provincia di Verona (-32%), in Friuli Venezia Giulia attorno a Trieste (-27%). I luoghi che si sono svuotati di più, però, sono le stazioni del trasporto pubblico: -39% per i treni e gli autobus veneti (con un picco del -51% nel Padovano), -26% per quelli friulgiuliani (fra cui spicca il -32% del Goriziano). Il ricorso allo smart working pare aver determinato una contrazione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, stimata in Veneto nel 22% e in Friuli Venezia Giulia nel 21%. Curioso il dato nordestino relativo a parchi pubblici, spiagge e aree per cani: la variazione è dell'8%, ma in diminuzione per il Veneto e in aumento per il Friuli Venezia Giulia. Diversa è anche la dinamica riguardante supermercati e farmacie: -2% in una regione, +1% nell'altra. È invece identica, +12%, la crescita nell'afflusso verso i luoghi residenziali: si sta di più a casa (o si va di più a trovare gli altri, come sembra suggerire l'aumento dei contagi...).

A.Pe.

