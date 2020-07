IL CASO

MILANO Dopo tre mesi di lavoro, sedici audizioni, l'esame di «oltre 1.400 documenti», gli esperti giungono alle seguenti conclusioni: al Trivulzio il numero di pazienti deceduti nei mesi in cui infuriava il Covid è «decisamente inferiore a quello delle altre strutture di Milano, l'1.7 contro il 2.2»; l'assenteismo, anche pregresso, a «livelli straordinari» ha aggiunto criticità alla gestione dell'emergenza; nessuno ha impedito agli operatori sanitari di indossare le mascherine. «Abbiamo visionato bollettini e ordini di servizio. Non vi è alcun riscontro documentale circa la proibizione di indossare i dispositivi».

La Regione Lombardia travolta dalla strage di anziani alla Baggina spiega cosa non ha funzionato nella storica struttura assistenziale controllata da Pirellone e Comune, dove a causa del contagio sono morti 350 pazienti. La disfatta del sistema sanitario del governatore Attilio Fontana ha portato a un ribaltone, con l'uscita del direttore generale della Welfare Luigi Cajazzo e l'arrivo di Marco Trivelli, e il rapporto sul Trivulzio è il primo atto ufficiale della nuova squadra che dovrebbe correggere la rotta. «Non a tutti possiamo chiedere l'abnegazione di dedicarsi ai pazienti Covid in un modo diretto. Ma un elemento grave che emerge da questa relazione è il fenomeno importante dell'assenteismo», stigmatizza Trivelli. I numeri: nelle Rsa del territorio il personale rimasto a casa è tra il 37 e il 65%, alla Baggina del 65-67%. «Può darsi che la carenza di mascherine abbia influito, ma tutti in quel periodo avevamo paura», fa notare Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats città metropolitana, che ha presieduto la commissione. Il quale aggiunge anche che, data l'età avanzata dei morti, il virus va considerato un effetto collaterale: «Abbiamo la forte sensazione che una parte dei decessi sia stata solo accelerata dalla pandemia in soggetti deboli che probabilmente sarebbero morti nelle settimane successive». Ma come è entrato il virus tra le corsie? Non con il trasferimento dagli ospedali dei pazienti Covid a bassa intensità disposto dalla Regione l'8 marzo, assicura la commissione. «Già a fine febbraio» il Pio Albergo «metteva in isolamento alcuni casi con sintomatologia simil-influenzale che, col senno di poi, riconosciamo come coronavirus»

